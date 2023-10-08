今年台南國慶將空軍C130運輸機、IDF戰機融入晚會舞台搭建設計，阿帕契、幻象2000、F16、勇鷹直升機更一字排開做為演出背景，場面十分壯觀。金曲歌王洪榮宏出身台南，文化古都對他影響極深，國慶晚會上感性地唱出《關子嶺之戀》、《思慕的人》、《媽媽請妳也保重》、《相思雨》等經典金曲，藉此懷念先父國寶洪一峰大師，當現場螢幕出現洪ㄧ峰老師年輕時的登台照片，洪榮宏一度唱到眼眶含淚、聲音哽咽令人動容。

他與新科金曲歌后鄭宜農巧妙來一段國慶限定版的國民情歌《一支小雨傘》，包含海外僑胞，幾乎全場大合唱，歌王笑說「1萬人共撐一支小雨傘，大家感情真好」，金曲歌王陳建瑋則演繹改編版的《黃昏的故鄉》，感謝台南出身的寶島歌王文夏老師對土地的熱愛及流行音樂的深遠貢獻。

晚會由羅文裕、泰雅學堂合唱團及全數年僅10歲的客家小朋友所組成的Jhall搖滾樂團打頭陣出場，原住民青少年宛如天籟嗓音唱出優雅的泰雅古調，展現原民堅毅精神，而羅文裕則以《尞天穿》歌頌客家傳統風俗，要大家珍惜歡樂相聚時光，也要努力打拼迎新挑戰，最後由JHALL樂團與羅文裕以live band形式演出《請說客語》，小朋友彈奏樂器個個架勢十足，嗨炸全場吸睛度破表，博得滿堂彩。

今年國慶晚會的壓軸，由大馬才子黃明志及大支擔綱，海外表演藝人會選中黃明志，主要是他年輕時在台灣求學，演藝事業也從這開始發展，對台灣有著非常深厚情感，黃明志說一開始接到晚會邀約就充滿期待，因為他沒機會當兵，沒勞軍過，今晚可以在各式不同軍機環繞下唱歌，不斷幻想自己是帥氣的空軍飛官感覺很酷!黃明志先與大支合唱《咱是好兄弟》，象徵台灣與世界各國好友誼，《好想你》、《玻璃心》等招牌歌曲一出，現場馬來西亞僑胞給予最熱情歡呼聲。