通膨高物價，民生物資也是「漲」聲響起，不如自己準備。一名網友日前逛美式賣場好市多，試喝到一款茶包綠茶，茶香不苦澀讓他決定搬一箱回家，茶包直接做成冷泡茶也方便，不少同好也紛紛推坑，有人更大讚是「最好喝的綠茶」，不過缺點就是很少特價。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近期在好市多賣場試喝一款L牌綠茶，大讚「茶味香、也不會澀，馬上就搬了一箱回家喝」，茶包取用方便，可以直接做冷泡茶，讓他直呼已列入costco必回購清單之一。

貼文引起討論，不少人也直說好喝，「真的好喝，不苦澀」、「常買，但很少特價」、「這綠茶好喝不苦澀，每次購買都2-3盒」、「我覺得它是最好喝的綠茶」、「好喝+1，我是在辦公室每天一包，很快就喝完了」、「我覺得蠻好喝又不澀，我早餐店都使用這支綠茶，評價不錯」、「冬天熱泡，夏天冷泡，3000cc冷開水+6包茶包，冷泡24小時」、「每天睡前一個茶包+1000cc水放冰箱，隔天早上帶出門，不澀好入喉，大推」。

也有會員留言抱怨，有些分店買不到此款茶包，「北台中沒有進這款茶」、「我都請親友在别的賣場買，剛開始害我以為沒這款茶了」、「沒錯，我也請我同事到南屯幫我買」。