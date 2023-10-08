「E神」陳奕迅今年舉行巡迴演唱會，在各個國家到處跑，在美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、香港、台灣等地開唱，不料卻有一名演唱會的志願者爆料遭到演唱會工作人員性騷擾，讓女方陪他睡一晚，對此演唱會主辦方回應了，並代工作人員發聲。

網友「正義螺螄粉」今年9月18日到22日曾任陳奕迅演唱會北美巡演舊金山站的志願者，但在這期間卻遭主辦方的男性工作人員K騷擾，K在20號晚間要求女方去機場接他，接著K要求女生載他去購物場所吃喝玩樂，她才知道這不是團隊工作，後來K開始看衣服，並說出「妳這樣好像我的小女朋友」，讓女方感到不適，女方和K表達不希望他說出這樣的言論，後來K邀請女生和他晚上一起喝酒，女方一直拒絕，沒想到上車後K開始說出不適當的言論和肢體接觸，女方抗議後K也沒有停下，甚至拉著女方說出希望她陪睡的話，事後她才得知K有女朋友，而且也是演唱會的工作人員，她告訴中間人H後，K表示願意進行金錢賠償，但她仍決定要告知公司，可是公司卻沒有給予正式道歉及報銷她在演唱會過程中代付的款項。

加拿大主辦方星煌娛樂發聲明回應，女方指控的K並非工作人員，而是志願者，也會積極配合當事人解決糾紛，未來選擇志願者也會謹慎小心，而志願者K也透過星煌娛樂發聲道歉。

陳奕迅北美演唱會主辦方回應了。（圖／翻攝小紅書）

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