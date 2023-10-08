民眾黨總統參選人柯文哲先前表態支持「總統赴立院國情報告」，同時主張閣揆同意權，他今日演講時再度強調，台灣應採用內閣制，現況的總統制已經變成民選皇帝制，太多皇親國親拿好康，因此他也主張高階文官、國營事業董監事走遴選制度，重要部會官員上任前先去立院聽證，同時考試院、監察院也不提名，預算停止。

柯文哲今日在台北萬華舉辦「民眾之聲戶外開講」，他表示，台灣歷經李登輝改成民選，換了三任總統，國家沒有比較好，他常在想台灣為何會變成這個樣子，問題就在於「贏者全拿」，總統只要一選上，完全沒辦法制衡，行政院長、各部會首長都是總統決定，各部會首長只要政院提名，完全不需要同意，這叫民選皇帝制。

柯文哲說，台灣最終應該採取內閣制，實施內閣制的國家內鬥少很多，因為選完要與其他人合作，絕對不會有誰打誰的問題，選舉過程非常平和，政策也比較容易延續，他也提到，全世界先進國家實施總統制是美國，但美國總統還會被限制，因此真正實施僅有非洲、中美洲國家，這些都是獨裁國家。

柯文哲表示，總統制到內閣制沒有辦法在一天內完成，但一步一步來，就算沒有修改憲法，總統提明行政院長時，也要立院過半同意才任命，有權力的人要限縮自己的權利，權力使人腐化，因此要有自制的能力，而他也主張兩點，第一，行政院長要立院同意，不需要修改憲法，第二，總統不要躲在總統府，每年要去立院國情報告。

柯文哲也提出，行政院任命重要官員前應赴立院各委員會作聽證會，避免現在任命皇親國戚的狀況，像是自來水公司怎麼換都是新潮流，因此他主張，高階文官、國營事業董監事採用公開遴選制度，若真的好就不怕人家看。

針對考監兩院，柯文哲批評，民進黨過去一直說要廢除考監院，但上任後又再安排肥貓，對於如何不修憲修改，他認為，新的總統只要不提名、上任後把兩院預算停掉即可解決，讓台灣真正落實三權分立。