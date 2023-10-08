以色列當地時間10月7日凌晨，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」突然使用火箭彈向以色列發起大規模襲擊。儘管哈瑪斯自身戰力有極大提高，但是以色列動員起預備役部隊後，哈瑪斯武裝的戰鬥力依舊很難和以色列裝甲旅正面交鋒。

根據《鳳凰網》今（8）日報導指出，哈瑪斯在2008年「鑄鉛行動」吃虧後，便開始進行大規模內部整合整訓工作。但是以色列動員起預備役部隊後，哈瑪斯武裝的戰鬥力依舊很難和以色列裝甲旅正面交鋒，可能會被迫讓出目前據點。

報導披露，以色列實施義務役，全軍36個旅有12個現役旅，以色列陸軍60萬預定員額中，僅有13萬人屬於現役部隊，其餘46萬人全部為預備役。

不過「哈瑪斯」也沒強到哪裡，報導稱，「哈瑪斯」所屬的「卡桑旅」也就數百人到上千人之間。即使巴勒斯坦所有武裝組織全部過來助陣，估計能動用的武裝人員也不到一萬，很難和以色列裝甲旅交鋒。

目前存在的變數是，「哈瑪斯」抓了數十名以色列士兵，甚至還包括婦女平民，以色列是否會因為這些人而投鼠忌器？