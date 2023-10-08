許多人和另一半感情培養到一定程度時，可能會想和對方發生關係進一步提升親密感。一位女大生近日表示，由於她曾被過去的對象說，「打炮起來的樣子跟叫聲很像日本AV女優…」，因此害羞得不敢和現任發生關係，不知如何才能突破這種情況，貼文曝光後引發熱議，許多人發現她在高三前就曾和前兩任男友發生關係，未來可能要注意身體健康。

原PO在Dcard發文表示，她高三時和男友在一起，如今交往近1年，兩人相處時會有親親、抱抱、拍屁股等親密舉動，雖然她有慾望，但是都沒有更進一步發展，她更兩度拒絕了男友求愛，因為過去兩任對象都曾指出，「打炮起來的樣子跟叫聲很像日本AV女優…」，讓原PO覺得和男友發生關係害羞又尷尬，不敢讓男友看到她的另一面。

對此，許多網友紛紛回應，「像AV女優有怎樣嗎⋯？這樣是很好的情趣吧，不知道為什麼需要感到不好意思？」、「傻孩子，像AV女優是讚美好嗎，難道要像死魚？」、「像AV女優不是很讚嗎？有反差男生會更喜歡耶」、「我男友之前說我的叫聲會讓他覺得很銷魂，我聽了超級開心」、「認真覺得是優點，不用害羞想太多」。

另外有不少人發現，原PO在高三前就開始發生性行為，未來恐有健康問題，「要小心子宮頸癌，太早發生性行為機率比較高」、「原來現在的高中生這麼開放喔」、「現在小孩子都很猛，我姪子大一跟我說他女友有12個前任」。

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