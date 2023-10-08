管理加薩走廊的巴勒斯坦區域的哈馬斯組織(Hamas)，周六對以色列發動了一波前所未有的襲擊，以色列已進入戰爭狀態，將要派軍隊進入巴勒基地區，揚言徹底消滅哈馬斯。雖然我們尚不知這場戰爭的結果是如何，但可以確定的是，後人將會以「第6次以阿戰爭」、「以色列-哈馬斯戰爭」來稱呼。

眾所周知，猶太人在二戰時期遭到納粹的嚴重迫害，同時英美等同盟國內部的猶太人在經濟、教育、學術圈都有重大貢獻，這使得猶太復國運動成為聯合國成立之後，最早確定執行的國際計畫，復國地點就在巴勒斯坦地區。然而巴勒斯坦地區也有眾多的阿拉伯人需要國家，就出現各種討論，最終聯合國通過的《1947年聯合國分治方案》，以猶太人55%領土、巴勒斯坦人45%領土的方案，這引發巴勒斯坦人的不滿意，在得到周邊阿拉伯國家聯盟的一致支持後，巴勒斯坦人決定不執行聯合國方案建國，而是以武力解決，他們決定在聯合國(由英國執行)結束對巴勒斯坦的托管後，立即攻打以色列，要消滅以色列在立國當天。

1948年5月14日，英國結束在巴勒斯坦地區的託管，猶太人宣佈建立國家，國名以色列。就在以色列大衛之星國旗升起後不久，由黎巴嫩、敍利亞、伊拉克、埃及、約旦的阿拉伯聯盟成立，組織上萬名的部隊攻打立國未穩的以色列，史稱「第一次以阿戰爭」，又稱「以色列建國戰爭」。

第一次以阿戰爭是以色列歷史上最危急的時候，不過最終以色列守住並且反擊，於1949年初，以色列與幾個阿拉伯國家陸續簽定停戰協議，以色列的領土不減反增，新奪佔的巴勒斯坦區域以「屯墾區」之名，陸續增加以色列人口。

之後的數場以阿戰爭(運河戰爭、六日戰爭、贖罪日戰爭)幾乎都同樣的劇本，以色列最終獲得優勢結束，其中第三次以阿戰爭(六日戰爭)間，以色列奪得包括耶路撒冷古城的整塊約旦河西岸地區、加薩走廊、戈蘭高地，引發的爭議最大，這包括生存環境與宗教的衝突。

就在以色列在每一次的戰爭獲勝，屯墾區面積快速增大的同時，相對的，巴勒斯坦的建國也就愈來愈渺茫，特別是阿拉伯國家聯盟在經過四次以阿戰爭後，逐步放棄幫助巴勒斯坦人建國的想法，轉而承認以色列的國家地位，這使得巴勒斯坦人失去周邊國家的支援，只能尋找激進組織的合作，如今的主要合作對象，就是哈馬斯組織。

哈馬斯是「伊斯蘭抵抗運動」( Harakat al-Muqawama al-Islamiya)的縮寫。創始人是巴勒斯坦宗教領袖謝赫•艾哈邁德•亞辛 (Sheikh Ahmed Yassin)，他在1987年創建了哈馬斯，是「穆斯林兄弟會」在加薩的分支單位。

哈馬斯於 1988 年發布了一份憲章，其中包括「消滅以色列國」、「建立一個新的伊斯蘭社會」。後來該憲章於2017年進行修訂，但新政策仍然不承認以色列作為一個國家。

據美國國務院稱，美國於 1997 年首次將哈馬斯列為外國恐怖組織，但是該組織在當地的民聲愈來愈高，2006年在地方選舉中，擊敗競爭對手法塔赫(Fatah)後，就一直是加薩走廊自治政府的主要成份。

以色列深知哈馬斯的極進主義，自從哈馬斯管理加薩以來，以色列就實施了嚴格的物資封鎖，導致從食品到藥品的一切短缺，至今已持續了16年。物資限制迫害巴勒斯坦人離開加薩，封鎖摧毀了當地經濟，加薩一半人口失業，然而，這也滋生了極大的仇恨，加入哈馬斯成為巴勒斯坦人的主要出路。

在雙方互不信任，並且善意也得不到回報的情況，以色列與巴勒斯坦已陷入難解的仇恨循環，在最糟情況下，這場戰爭可能是以某一方完全毀滅才會結束，但那又會滋生新一代的仇恨。