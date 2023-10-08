根據《美麗島電子報》曝光的總統大選第50波最新追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德38.1%、民眾黨柯文哲24.2%、國民黨侯友宜20.5%；而在四腳督戰局，柯文哲為19.4%、侯友宜17.7%。媒體人吳子嘉表示，柯文哲這一波民調的操作，主導了藍白合這個議題。他認為，藍白合這件事還會拖很久；不過，萬一最後是三腳督，他相信選民會丟掉其中一個。

吳子嘉今在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯文哲這一波民調的操作，他主導了藍白合這個議題，發現國民黨在民調上退縮時，他就猛攻，一直咬死民調不放。到今天為止，侯友宜則點出民調不是唯一。

吳子嘉認為，藍白合這件事會拖很久，恐要拖到最後登記選舉日11月20日，所以可能還要搞將近1個月的時間。萬一最後不得已是三腳督，他相信選民會丟掉其中一個，因分裂投票會讓民進黨占到便宜，藍軍選民有統一的概念，應該要合作。

針對朱立倫稱藍營不排除任何可能，吳子嘉認為，現在這個階段，藍白都還在玩虛招，不是實際上進入談判，仍屬於放話階段，所以還是要接觸談判，藍白合才會成功。