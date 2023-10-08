總統蔡英文今晚在國慶晚會致詞時指出，今年國慶晚會在台南舉行格外有意義，台南明年建城400年，有歷史文化；科技產業發展也卓越，全球能做3奈米的晶片就在南科台積電，南科連續兩年產值已破兆元，表現亮眼，展現台南不同發展風貌。

蔡英文表示，今晚國慶晚會空軍基地舞台旁圍繞各式新式戰機，象徵國軍弟兄堅守崗位、守護國家。過去7年，我國推動國防改革、國防自主，國造潛艦海鯤下水、勇鷹交機20架，代表守護國家決心。

蔡英文說，國慶晚會在台南，因為台南是台灣第一座發展的城市，明年台南建城400年，台南不只有歷史文化更有高科技產業，在台南縣市合併後，首任市長賴清德（現任副總統）到黃偉哲市長，用堅韌毅力保留台南文化、積極促進產業發展。

她強調，全球唯一可量產3奈米晶片就在南科台積電，南科已連續兩年產值破兆元，透過中央與地方合作，南科3期擴建案已動土，預估未來3期完成後產值可超過390億元；而沙崙智慧綠能科技城會帶動智慧科技產業發展，台南近幾年的文化、運動建設，也展現不同發展風貌。

蔡英文提到，過去7年多來，政府推動國防改革、落實國防自主。國艦國造的「海鯤軍艦」已經完成下水典禮；國機國造的「勇鷹號」也已經交機了20架，這更代表我們守護國家的決心。

蔡英文說，這幾年台灣各領域表現也讓世界刮目相看，台灣人用團結與堅韌精神克服疫情挑戰，海內外同胞貢獻力量，促進區域繁榮發展。這幾天有僑胞與外國朋友到台南度假，她要幫台南宣傳一下，明年台灣燈會、文博會都會在台南舉行，歡迎大家到台南觀光。

蔡英文也說，這幾年來，臺南有許多的建設，像是隆田文化資產教育園區、岸內糖廠影視基地，以及亞太國際棒球訓練中心，都展現出臺南不同的發展風貌。

今年國慶晚會特別與國防部結合於晚會舞台及會場周邊展示C130運輸機、F16、IDF、幻象、勇鷹等戰機及黑鷹、阿帕契等直昇機之各式國軍空軍優良戰備展示，象徵國軍保家衛國是隨時「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的備戰、不求戰及不避戰的堅定態度。