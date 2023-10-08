有「Ｄ級李毓芬」稱號的雲嫣再度登上亞洲男性娛樂第一品牌JKF，成為10月封面女星。穿著超辣比基尼化身出水芙蓉拍攝封面，雲嫣笑說：「我大概是為比基尼而生的女子，很喜歡游泳和潛水，四個式都難不倒我！」

雲嫣穿著超辣比基尼化身出水芙蓉拍攝封面。（JKF提供）

雲嫣擁有精緻五官和32D兇猛身材，在IG上吸引超過44萬粉絲追蹤，她表示，以前個性內向安靜，害怕與陌生人接觸，因為接觸直播和公開活動，慢慢習慣人群，也因此變得比較活潑開朗，她舉例說：「像是偶爾感到職業倦怠的時候，以前的我一定會先一個人躲起來靜一靜，但現在就會選擇在直播上跟粉絲們發洩心情，和大家聊聊天也就沒事啦。」

雖然加入JKF好幾年，今年卻是雲嫣第一次參加「TRE台北國際成人展」，初體驗的她表示：「我在活動前就和粉絲一樣抱著期待的心情，一方面是期待能見到女優，一方面是真的很想快點見到許久不見的粉絲們，到了當天也被現場源源不絕的人潮振奮到了，連3天都很有精神。」

雲嫣身材一極棒，令男人想入非非。（JKF提供）

至於哪一位AV女優印象最深刻？雲嫣羞說：「其實每位都超喜歡，如果特別要說，那就是偶像小宵虎南，因為在TRE之前， 剛好有幸在公司和她合照，覺得她本人很有氣質，而且親和力十足，讓人有戀愛的感覺。」