民眾黨總統參選人柯文哲8日說，台灣選舉贏者全拿、毫無制衡，是「民選皇帝制」，應勇敢朝內閣制發展；他若當選總統，提名行政院長時將先到立院假投票，過半同意才任命，並廢除考監兩院，不提名新任監委、試委。

柯文哲晚間出席台北廟口開講活動，他致詞時說，台灣歷經前總統李登輝、陳水扁與馬英九等3任總統，到現在的總統蔡英文，國家看起來沒有比較好，就要嚴重懷疑、就要想一下「司機有沒有問題」。

柯文哲說，台灣會變成這樣，是因為選舉贏者全拿、毫無制衡，只取決總統選舉跟六都市長，因為六都占台灣總人口數7成；且選上總統後完全沒辦法制衡，提名行政院長也不用立法院同意，蔡總統更有700多天沒開記者會，「不像我每天被堵麥（記者麥克風）」。

柯文哲表示，他當台北市長就算不開記者會，還是要去議會，但總統可以提名試委、監委與行政院長，全是總統一人決定，這應該叫「民選皇帝制」，台灣最終應該採用內閣制；全世界先進國家只有美國是總統制，但權力也沒這麼大，任命國務卿要參議院投票同意，較小層級官員也要參議院聽證同意。

柯文哲指出，台灣的國家制度需要改變，不能再讓現在這種「民選皇帝制」繼續下去，且台灣國民水準已達到一定程度，可以勇敢朝內閣制發展；但因為修憲非常困難、門檻太高，從總統制到內閣制無法一天完成，必須要一步一步來。

柯文哲說，第一步是就算不修憲，當總統要提名行政院長時，應該主動詢問立法委員並進行假投票，過半同意才任命，有權力的人要有自制能力，限縮自己的權力；第二步是總統既然是民選，就不要躲在總統府，每年要去立法院國情報告，接受立法院黨團代表質詢。

柯文哲主張，行政院任命重要官員時，上任前要先到立法院各委員會舉行聽證；國營事業董監事、高階文官要公開遴選，「真的好，也不怕人家看」。

柯文哲指出，民進黨以前說要廢考試院、監察院，現在都在安排肥貓；只要這一屆監委、試委任期結束，新的總統不提名就可以解決，並把預算停掉，台灣就能真正三權分立。

柯文哲說，還有一個很重要改革是特別預算，前瞻計畫就是民進黨綁樁用；蔡總統任內的特別預算，比陳水扁、馬英九加起來還多，這一定要改掉，不允許國家把錢這樣用。（編輯：林克倫）1121008