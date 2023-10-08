巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日黎明對以色列發動突襲，據傳擄走50多名婦女兒童當人質。根據分析，此次哈瑪斯突襲以色列的目的，可能想要證明自己才是巴勒斯坦民族獨立運動真正的旗手。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日黎明起，對以色列發動突襲，發射逾5000枚火箭，並進入以色列邊境城市，逢人便殺，造成至少約百人死亡。

另外，一位在以色列的台灣女生，8日在《以色列美角 Israel Mega》YT帳號上發佈了一部影片，直言有50多人被抓去當人質，而且都還是婦女、小孩，不是軍人！

根據《鳳凰網》今（8）日分析指出，此次哈瑪斯突襲以色列的目的，可能是想進行一次成功的突襲，以此證明自己才是巴勒斯坦民族獨立運動真正的旗手，從而獲得更多的政治資本和外部援助。也有可能僅僅單純想給以色列人製造一些麻煩，證明巴勒斯坦人反抗的力量。