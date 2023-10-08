任天堂遊戲主機Switch自2017年上市至今仍廣受歡迎，近期關於第二代Switch推出的消息更是炒得相當火熱。根據最新爆料，Switch 2（暫稱）計畫最快會在明年9月24日發布，而且可能會同時推出標準實體卡匣版與數位版2種版本。遊戲迷也得準備存錢，因為據傳Switch 2的售價將有明顯調漲。

據外媒Wccftech報導，Discord平台一位名為「SoldierDelta」的用戶爆料了任天堂新一代主機的相關消息。根據他的消息來源，任天堂將在明年9月24日發布Switch 2主機，但也可能會推遲到11月再發布，因為任天堂在11月已有一個已預訂的發布日期窗口。

SoldierDelta表示，Switch 2的標準實體卡匣版售價高達499美元（約1.6萬元台幣），數位版則為400美元（約1.3萬元台幣）。由於SoldierDelta今年曾準確曝光Team Ninja製作的遊戲《浪人崛起》相關細節，他這次的爆料被認為可性度頗高。

任天堂社長古川俊太郎日前接受《日本經濟新聞》採訪時，雖未正面回應新主機的存在，但他表示，直到2024年3月的財務年度結束前，任天堂都將持續專注於Switch當前的業務，截至2025年3月，玩家都能看見新作登陸Switch。外界認為他的說法可能是在暗示玩家，明年3月之後，就會有新一代主機的消息公布。

多家外媒也接獲消息，任天堂已經把Switch 2的開發工具遞交給主要合作夥伴，透露新主機有機會在明年下半年發售。