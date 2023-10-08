路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）槍手兵分多路對以色列發動攻擊，目前已導致數百名以色列人喪生，殺得早已習慣戰爭的以色列措手不及。

目前不僅失蹤人數不明，據信許多以色列人已遭挾持為人質且被帶進加薩走廊，包括年幼孩童，還有人則躲藏在被圍困的以國村莊裡。

加薩走廊距離以色列航空城（Airport City）警方資訊中心僅有一小時車程，以色列軍方仍封鎖當地，以國軍隊持續與哈瑪斯槍手進行巷戰。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，以色列警方與以色列國防軍（IDF）民防司令部（Home Front Command）昨晚發訊息給失蹤者的親屬，要他們攜帶親人的DNA樣本，以便確認死者身分。

一名母親呈交自己的DNA樣本以及含有她兒子毛囊的梳子後，不願具名的她接受了路透社訪問，據悉這位母親的兒子參加一場戶外舞會，卻遭哈瑪斯槍手襲擊。

她表示：「我們最後一次聽到他的聲音時，他正在車上打電話，說他試圖逃跑，他們向他開槍。我正盡一切努力查明發生了什麼事。」

在警方資訊中心外頭，則有一名男子和一位猶太教經師拉比（rabbi）在祈禱，這名男子的未婚妻則為她失蹤的家人填寫報案資料。