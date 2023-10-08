好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）與67歲黛博拉李（Deborra-Lee Furness）今年4月才慶祝結縭27年，卻於上(9)月16日宣布和平分手，消息一出震撼不少粉絲。近日，有外媒曝光他正「撰寫回憶錄」，且或有機會在其中揭露與黛博拉李的離婚原因，引發討論。

休傑克曼與相差13歲的女星黛博拉李去年才砸下2210萬美元(約7億新台幣)的巨資買下位於美國紐約曼哈頓的頂層豪宅，今年4月份也在結婚紀念日時更新社群，曬出與妻子的同框合照告白。未料，兩人卻於上月曬出共同聲明宣告離婚，震撼大批粉絲，也讓外界關注起兩人離婚的真實原因。

對此，據外媒《美國周刊》報導，有知情人士透露休傑克曼與黛博拉李作出離婚的決定並不容易，且他們相處多年，資產也緊密結合在一起，「因為他們的生活緊密交織，因此分開是個極其棘手及痛苦的過程。」此外，據另一名知情人士指出，休傑克曼正在撰寫個人回憶錄中，由於動筆起因是「想對自己的婚姻誠實」，因此或有可能在回憶錄中揭露兩人的離婚主因。

另外，據外媒《鏡報》引述專業人士的說法，指出：「這本書的寫作過程將需要幾個月，甚至一年的時間，所以休傑克曼可能需要在回憶錄正式出版前反思後果。」認為他需要誠實面對自己的「傷疤」。相關消息曝光後，也在社群上引發討論，在社群平台X(前身為推特)上，還有人挖出休傑克曼過往的同性戀傳聞及與黛博拉李結婚後產生的爭議，寫下：「看來要做好是重磅炸彈的準備」、「他如果現在承認是同性戀，也不會感到意外了。」