女星張榕容是台法混血，外貌精緻動人，在電影《妖貓傳》中飾演一代美人楊貴妃，將溫柔嫻靜的氣質發揮得淋漓盡致，被許多人視為女神，並憑藉該角色獲得華鼎獎最佳女配角獎；近日她透過社群分享生活，臉卻腫到讓人認不出來，令許多人嚇一跳。

張榕容今（8）日在社群限時動態上以黑底白字發文：「打擊到底的臉是你們想要的嗎？病、長新冠，大過敏哈！」張榕容也曬出對話紀錄，她將當下狀態傳給朋友，照片中的她臉腫了一圈，眼下皮膚膨脹，完全看不出昔日美麗的模樣，她苦中作樂調侃自己「這樣拍戲喔帥吧」，朋友表示「你這樣走在我面前，我只能靠聲音認出你了，劇組真殘忍」，張榕容則無奈表示因為她和另一位演員都確診，七天沒有排戲，所以一定得去排戲，不然的話根本排不完。

張榕容過敏了。（圖／翻攝facebook）

事實上去年張榕容也差不多在這個時間過敏，她當時大嗑秋季美食、海鮮，臉腫的像豬頭，還形容自己「腫成奪魂鋸的面具」，除了腫之外還眼睛發癢，時隔一年她還未完全痊癒，再度被過敏臉腫所苦，而她還是靠臉吃飯的演員，言語充滿苦惱。

張榕容近期在《有生之年》中飾演吳慷仁的前女友，戲中張榕容演譯低落心情，卻不小心敲到水杯導致頭腫了一塊，讓所有工作人員傻眼，合作演員林哲熹也提及，張榕容對於自己的角色會有很多想法和想加入的細節，回想當時兩人對戲蠻有挑戰性、也很有趣。