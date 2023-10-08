潛艦國造洩密案持續延燒，國防部長邱國正日前表示，他並不認識「台灣麻將最大黨」黨主席郭璽，但據他了解，海軍曾聘郭擔任1年顧問，不過，郭璽後來有些事情做太過分，就被「停掉」。媒體人吳子嘉認為，距離總統大選不到100天，郭璽這件事，就是民進黨的破口。

吳子嘉8日在《董事長開講》表示，按照國防部長的說法 ，郭璽只擔任1年的顧問，後面他還接觸到國防機密。郭璽甚至曾公開在電視上講，他幫國家省了10幾億，吳子嘉不禁問，郭璽可以知道國防機密嗎？黃曙光任用郭璽，他同意前海軍艦長黃征輝講的一句話 ，「郭璽可以讓黃曙光一槍斃命」，因為只有第1年擔任顧問，後面郭璽完全沒有這個身分，他怎麼可以做這樣的事情呢？

另外，吳子嘉也質疑郭璽錄音檔的部分，他認為，比較怪異的是， 為什麼司法機關不辦？

吳子嘉甚至認為，現在距離總統大選不到100天，郭璽這件事，就是民進黨的破口。