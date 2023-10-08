杭州亞運今天閉幕，台灣代表隊總共摘下19金、20銀、28銅，奪得總排名第6的成績，追平1998年曼谷亞運19面金牌的最佳成績。副總統賴清德今晚感謝在代表團背後的英雄，他說，透過選手們優異的表現，看到這幾年政府積極投入資源、努力提升體育環境的成果。

賴清德指出，我們一同見證，在柔道賽場上奮力拚搏的楊勇緯成為我國本屆第一位奪得金牌，拿下隊史第100金的感人一刻。同樣在柔道項目中，連珍羚更擊敗日本名將，奪下台灣柔道女將亞運史上首金，讓我們看到了堅持不懈的精神！

​

他說，令人感到振奮與敬佩的，還有在拳擊賽場上，打下台灣亞運史上第一面女子拳擊金牌的林郁婷選手，以及奮戰到最後一刻，拿下傲人銀牌的甘家葳和賴主恩。

​

有「鞍馬王子」之稱的李智凱也翻出空前紀錄、完美落地，成功摘金達成史無前例的二連霸成就；網球代表隊許育修和莊吉生 更展現了他們的默契，成為我國史上第一對奪得亞運男雙金牌的選手；詹家姊妹詹詠然、詹皓晴 也在女雙比賽中有出色表現，成功摘得金牌。

​

在三對三男籃賽場上，賴清德點名，我國代表隊選手林信寬 、江均 、汪哲宇和余祥平 ，更是奇蹟逆轉奪得金牌，寫下隊史新頁；還有輕艇選手賴冠傑 ，勇奪我國史上第一面輕艇靜水競速金牌；更有在圍棋項目中成功擊敗世界前三、驕傲贏得金牌的許皓鋐 選手；以及表現出色的橋藝選手拿下混團金牌。

​

此外，他表示，成為本屆最大金庫的滑輪溜冰代表隊，施沛妤、李孟竹、劉懿萱、楊合貞、劉巧兮、王宥鈞、洪筱晴，以及趙祖政、黃玉霖、陳彥成 、柯福軒選手的精彩表現，尤其堅持到最後一刻的「神來一腳」，更是讓所有國人為之讚嘆。

​

在締造輝煌成績的同時，賴清德強調，勇奪激流標桿女子K1金牌的張筑涵選手，更將這面激流項目的隊史首金，獻給東京奧運前過世的啟蒙教練李榮溫 ，感動了所有關注賽事的人們；今日谷筱霜 在空手道拚戰到最後一秒逆轉勝，為我國拿下第19面金牌，更是幫助代表隊追平1998年曼谷亞運最佳成績。

​

帶著感動與驕傲，賴清德向所有代表隊選手們，衷心地說聲「謝謝你們，辛苦了！」他說，因為有各位在亞運賽場上奮力拚搏，不僅深深鼓舞了全體國人的心，更展現出台灣人堅毅不拔、永不言敗的意志，再度向世界證明了台灣的實力。

​

此外，他也要特別感謝在代表團背後的英雄，無論是教練的無私指導、後勤團隊的即時支援，每一個人都是我們成功的關鍵。同時，也透過選手們優異的表現，看到這幾年政府積極投入資源、努力提升體育環境的成果。

​

他喊話，讓我們再次將熱烈掌聲，獻給每位投入杭州亞運賽事的所有人，也衷心期待台灣能夠以堅強的體育實力，在未來的每場賽事中，繼續創造更多輝煌時刻！