香港41歲女星莊韻澄（過去藝名：莊端兒）當年獲《香港珠寶小姐》季軍後踏入演藝圈，除了演戲還有主持網路節目，她也因性感外型和擁有E罩杯好身材，被不少粉絲視為女神。3年前莊韻澄閃婚圈外人Joe，儘管男方被爆料破產她仍不離不棄；結婚3年兩人感情依舊甜蜜，還擁有一個寶貝兒子，她也持續有新的影視作品，愛情事業雙豐收。

莊韻澄2020年無預警公開交往小5歲的圈外男友Joe，不到1個月就火速宣布兩人已登記結婚，讓粉絲相當震驚，因為在她戀情曝光後，Joe才被爆料失業又破產，欠了上百萬的債務；莊韻澄還出面替Joe說話，早知道對方破產但沒有失業，表示他免費當自己的經紀人，雙方財務獨立，她不會因此被債。

當時莊韻澄不離不棄的決定感動不少人，但仍有一些網友不看好，甚至潑冷水稱他們婚姻沒辦法長久；不過，從莊韻澄社群上能發現，她與Joe婚後很快就生了一個寶貝兒子，除了工作或日常美照，她最喜歡曬娃，或是Joe鏡頭下她與兒子的合照，相當幸福美滿，打臉了那些唱衰她婚姻的酸民。

而莊韻澄婚後當媽身材更辣，她也不吝嗇展現自身優勢，經常放送福利照，讓網友看了臉紅心跳，忍不住誇讚，「香港辣媽最好代表」、「羨慕妳的老公」、「太兇了，身材太兇了」、「期待能多看到妳的新作品」。