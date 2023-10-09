為了防止能夠被用於人工智慧（AI）的晶片繞道中東抵達中國，美國已經限制向中東國家出口某些尖端電腦晶片。受影響的國家可能包括沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達、伊朗等在AI上花費最多的國家，以及與美國晶片業者有密切合作關係的以色列。

據《德國之聲》報導，一個多月前，生產世界上最先進電腦晶片的英偉達（Nvidia）公司，發佈一個相當神秘的聲明表示，美國政府正在限制其最先進晶片對「某些中東國家」的出口。目前還不確定阿拉伯國家與以色列會受到何種影響，也不清楚這些晶片會如何流入中國。但是觀察家表示，這是中國和美國之間的科技戰已經蔓延到中東的跡象。

報導指出，美國一直試圖在人工智慧技術上保持對中國的領先地位，限制向中國輸出AI晶片，這些晶片的主要生產商大部份都在美國，包括目前全世界領導者英偉達公司。美國外交政策學者卡拉布雷塞（John Calabrese）教授表示，受到最密切審查的國家包括伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯酋，其中伊朗有高水準的駭客能力，沙烏地阿拉伯和阿聯酋有充足的經濟能力，卡達和以色列也可能被列入名單。

報導說，石油蘊藏豐富的海灣國家是全球在AI上花費最多的國家，這些需要從石油出口轉型的國家都認為經濟的數位化轉型非常重要。以色列是另一個對AI領域進行大規模投資的中東國家，目前幾乎所有世界上最先進的晶片製造商都已在以色列營運。英偉達2020年收購了一家以色列公司Mellanox，這公司是英偉達在美國之外的最大基地。

2022年著有《晶片之戰：爭奪世界最關鍵技術鬥爭》一書的學者米勒（Christopher Miller）說，美國主要擔憂的是中國企業可能會將中東國家視為繞過限制以獲得先進晶片的途徑。美國塔夫茨大學國際歷史副教授米勒表示，「像華為這樣的中國科技公司日益擴大在中東的佈局，是引發這些擔憂的原因之一。」

2022年由美國安全與新興技術中心進行的一項對中共軍方的調查顯示，中共獲得AI晶片大多數不是透過採購而來，而是通過有出口許可權的分銷商與和空殼公司。外媒在報導先進晶地下貿易時也指出，中國晶片供應商經常從其他國家註冊的公司手上獲得晶片，包括印度、台灣和新加坡。

然而，報導指出，過去5到10年，投資人工智慧的中東國家也加深了與中國的關係。華盛頓智庫卡內基國際和平基金會在2023年8月的研究中寫道，沙烏地阿拉伯與中國在加強科技和科學方面合作的時間已經有7年，阿卜杜拉國王科技大學（KAUST）的大量學生和教師都是中國人，中阿之間的合作關係非常密切，預計該科技大學將在今年年底之前獲得3000片先進的英偉達H100晶片。

阿聯酋在人工智慧方面的情況與沙特相似。它在2017年設立了人工智慧部，並已經有了自己的先進AI模型，名為「獵鷹」（Falcon）。華盛頓中東研究所的戰略技術和網路安全專案主任索利曼（Mohammed Soliman）表示，美國官員可能擔心AI晶片更容易暴露給間諜活動，或不經意的被轉移至俄羅斯或中國。

報導說，以色列也加強了與中國的關係。華為和小米都在那裡設有研究中心，中國投資者為投資當地晶片製造商的風投公司提供資金。英特爾等美國的科技公司數年前已經使用以色列的基地作為變通方法，持續向中國出口晶片。