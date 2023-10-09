想在繁榮的地段買房不易，租房也是一筆不小的開銷。一名民眾日前找到香港一間浴室共用、空間狹小的待租劏房，居然要價新台幣8000元。類似的情況竟也發生在新加坡，可見網友分享一間沒有對外窗戶的「儲藏室」，每月租金高達650新加坡幣（約新台幣1.5萬元），讓人相當驚訝。

臉書粉專「Rita的德國採購&旅遊日記」分享香港民眾在租屋網站看到的劏房照片，「浴室共用，這個感覺比棺材小，起床還要擔心撞到頭，如果櫃子沒釘好就直接上演絕命終結站，而且買的到這尺寸的床墊嗎？」意外的是，每月租金竟要新台幣8000元。

不過，類似的情況也在新加坡發生。一名女網友就在小紅書透露，新加坡房東竟將「儲藏室（Store Room）」出租，曝光的照片可見，房間內部沒有對外窗戶，只放一張單人床、一個開放的置物架，連可站立的空間都很有限，租金卻要650新加坡幣（約新台幣1.5萬元）。

女網友大嘆，「這樣租真的合法嗎？甚至連床墊都沒想，（房東）錢想瘋了。」她也指出，就算被給200新加坡幣（約新台幣4715元），也絕不去住這種房間，「住進去身體就被搞垮了。」貼文一出引發討論，不少人都建議應向相關單位檢舉。

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