根據《財訊》報導，中國證監會自3月31日起，要求在中國境內營運的內外資企業，在境外上市和增資時，必須準時向中國證監會報備，被形容為資本市場的「長臂管轄」，搞得台商和券商一個頭兩個大。

一位去年因為上海封城而灰頭土臉的台商感嘆，台商到中國投資都合法，到境外上市卻被要求備案，決定權、時間都在中國證監會，造成上市的障礙，「全世界沒有這樣的。這個長臂管轄就像資本市場的封城，剝奪自由、權利受損。」

《財訊》分析，從中國的角度，根據證監會的公開訊息，截至9月21日止，已經通過37件備案申請，其中14件屬於港股全流通（所有股票可以流通交易），美國上市九件、香港上市14件；另外尚有107家等候海外上市備案通過，最大宗為香港上市的72件，其次是斯達克的32件。

當初證監會發布這項試行辦法時，中國輿論的反應不太在乎管太多，倒是樂見到海外上市終於有統一的備案規範；而從這半年備案審核的速度來看，5、6月總共只有兩件通過，7到9月明顯加速，因此，中國媒體都以「提速」來形容備案制對於海外上市的影響，審核時間大概8到9週。

但是，《財訊》也發現，台商的感受完全不同。這個新規範全名為《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，所謂的境內企業，即使是用間接控股方式，只要把中國當作主要市場或營運基地，或是中國境內企業營收、獲利、資產占合併報表超過50%，日後這些企業到中國以外地區上市，或者已經在海外上市而打算增資，都要按照規定時間向證監會報備。這讓很多台商增添許多不確定性。

就拿金管會證期局7月的統計來說，9家今年準備到台灣掛牌的企業，會因為新規定而受到影響。券商私下表示，有些公司會因為備案拉長時間，有些公司的上市態度轉為觀望，而券商因為情勢不明且責任變大，對於承接營運主體在中國的KY公司上市案，也趨於保守。這是第一類明顯受到影響的廠商。

《財訊》分析，舉兩個例子，早已獲台灣證交所董事會通過上市的富世達與AMAX-KY，雖然都在9月12日收到中國證監會通知「暫不納入備案管理範圍」，但是整個備案從申請到回覆超過3個月，上市進度明顯受阻。