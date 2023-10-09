近年來國內外通膨情勢嚴峻，建商營建成本跟著大增，有一名網友在Mobile01房產論壇發文指出，最近發生因為成本太高，建商不蓋了的情況，讓他相當震驚。更有其他網友指出，連新天龍國竹北市，目前都好幾個建案停在那裡沒動工。

有網友發文說，自己住在鄉下某處，某建案原本建商都掛帆布了，廣告出來了，但過半年帆布卻拆除，後來問人，才知道建商說成本一直增加，訂價太高可能賣不出去，乾脆不要蓋了。他透露，在地人要買只能買中古屋、新房子反而很少。

其他網友紛紛表示，「連新天龍國竹北市，都好幾個建案停在那裡沒動工，或者做做樣子動工，就沒蓋了」、「房價走下陂，誰蓋誰少賺，不過主要問題是不好賣，新成屋和預售屋蓋太多，盤子就那幾個」、「問題出在土地成本本來就高，營造成本跟時間不壓下來根本賣不出去」、「現在打房上路，預售屋市場真的很冷清」、「真正的問題是利潤沒有達到，房價現在炒不起來吧」。

根據好房網報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，如果建商興案狀況不順利，又沒有其他建案或營運收入，金援一旦無法周轉，或是因為缺工發包一延再延，在成本失控情況下，就可能演變為爛尾樓風險。他示警，需要留意蛋白區的大坪數、高總價產品，如果建商又缺乏經驗沒算計清楚，較容易發生這類情況。