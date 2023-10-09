時間回溯至1993年7月，馬來西亞彭亨州議員、拿督馬茲蘭·伊德里斯已被通報失蹤一段時間。於大馬，「拿督」二字屬當地榮譽稱號，冊封對象主要為對國家有傑出貢獻之人士，如運動員李宗偉、亞洲首位奧斯卡影后楊紫瓊皆列於其中。

據了解，莫娜·范黛號出身馬來西亞貴族，早年曾為馬來西亞流行歌手兼演員，期間由於星途不順，後來乾脆退出演藝圈，轉行一躍成為名聲大噪的黑女巫。莫娜曾3度離異、育有5名子女，自第三次離異後因緣結識男巫阿芬迪，二人一拍即合，很快共結連理，共同開了一家巫師診所，成為彭亨州當地有名的巫師夫婦。

1992年11月，馬來西亞彭亨州議員、拿督馬茲蘭·伊德里斯因為政治失意，為求轉運，因此慕名找上莫娜夫婦，要求他們施法對付其政治對手，並承諾事後將予以豐厚酬金與地契為回報。

1993年7月2日，莫娜夫婦告知馬茲蘭為求「做法生效」，要求其務必保密，於是馬茲蘭也僅向妻子表示「今晚會盡早回家」，隨後前往約定地點進行做法，自此音信全無，甚至接連缺席好幾場政客活動，顯然不符其一貫作風，甚是蹊蹺。

警方從莫娜夫婦住處進行搜索，發現屋內擺滿各種看似做法器具的瓶瓶罐罐。（照片／翻攝自「The Star」）

由於馬茲蘭為當地著名政客，於該地有著一定影響力，因此其失蹤也引起當局重視。警方循線調查，發現馬茲蘭失蹤前與莫娜夫婦來往密切，於該案中涉有重嫌。警方從莫娜夫婦住處進行搜索，卻意外有了令人毛骨悚然的發現，因為屋內不僅充斥著濃厚的血腥氣味、空中飛著大量蠅蟲，地上更擺滿各種看似做法器具的瓶瓶罐罐，在另一名兇嫌朱雷米的供稱下，員警也從廚房某處地板下探出蛛絲馬跡並決定開挖，竟然真就從這塊新鋪上的水泥區找出失蹤多日的馬茲蘭。

馬茲蘭遺體被發現時，已遭殘忍肢解成18塊，死狀相當淒慘。根據命案細節還原，當時莫娜夫婦將馬茲蘭誆至莫娜家做法後，隨即趁其不備，一把斧頭從天而降，馬茲蘭最終不幸遇害。命案發生後，助手朱雷米協助處理遺體部分，莫娜夫婦則攜帶大筆現金奔赴首都吉隆坡。

審訊期間，莫娜經常頂著濃妝艷抹高調出庭，面對媒體記者手中的相機笑得燦爛，儘管已經被逮捕歸案，罪證確鑿，但她仍然絲毫不懼。

1995年，莫娜夫婦與助手朱雷米被判處死刑，並於2001 年正式執行，但莫娜待過的牢房、命案發生的屋子也陸續傳出不少靈異現象。後根據大馬媒體報導，莫娜夫婦殺人除了為圖錢財，更期藉著人命換來更高階的黑魔法修煉。

2001年10月，莫娜夫婦和朱雷米三人站上絞刑台，當時行刑師對外宣稱，莫娜最後的遺言是「我永遠不會死」，此後該處不斷傳出靈異事件，又如深夜女子的呻吟聲、員警值勤時似感有人在頸邊吹氣等，獄卒為此避開接近那間牢房，甚至最後用水泥將整間牢房封住。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！