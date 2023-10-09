巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於當地時間7日黎明起，對以色列發動突襲，發射逾5000枚火箭，並進入以色列邊境城市，造成至少約250人死亡。這次突襲也讓以色列情報機構「摩薩德」顏面掃地。前立委郭正亮8日在《新聞大白話》節目強調，事先不知道實在難以想像，這事情很難善了。現在擔心以色列可能會去攻擊真主黨在巴勒斯坦、黎巴嫩周邊的基地，那就會導致伊朗介入，這樣就不可收拾，會形成中東大戰！

「那個兩國方案，俄羅斯也是這樣主張啊，不過那個主要是約旦河西岸，然後東耶路撒冷讓巴勒斯坦當作首都！」郭正亮表示，這個跟加薩走廊不一樣，因為這次發生事情是在加薩走廊。事實上加薩走廊已經被哈瑪斯佔領很久了，因為他們就跟埃及在做私底下的通道，所以以色列就設立了很多關卡。「非常嚴格啦！所以常常有衝突。」

「那...這次令我最意外的就是，事先竟然都不知道！這實在是難以想像！」郭正亮強調，事實上10月6日是贖罪日50周年，贖罪日戰爭就是以色列被突襲，這次又來一次！自己有看到畫面，事實上有很多火箭砲都是從民宅打出去的，他非常地分散。所以以色列可能很難去講說，是哈瑪斯哪一個火箭基地，對我做火箭砲的轟擊，就看到民宅也有人把火箭砲射出來。

郭正亮指出，然後他有大量的人滲透到以色列的內部，所以才會有那麼多的老百姓被綁架，所以現在就產生了人質。也看到很多民宅，居民被隨意打死，非常殘酷，這件事情很難善了。為什麼會發生？主要的原因是，巴勒斯坦應該有一些激進派，他們不願意看到沙烏地阿拉伯跟以色列正常化，甚至建交。他們大部分都是屬於遜尼派的，他擔心沙烏地阿拉伯就不理它們了，所以他要阻止，因為這個進程正在進行當中。

郭正亮提到，沙烏地阿拉伯就說，他們會幫巴勒斯坦人談建國的問題，可是激進派不相信，所以他就鬧一個事情來阻止。因為本來哈瑪斯背後最主要的支持者，就是黎巴嫩的真主黨，這個是什葉派，然後真主黨的背後就是伊朗！所以才會看到伊朗高興成那個樣子。

「這是累積很久的仇恨！」郭正亮直言，現在就擔心說，以色列可能會去攻擊真主黨在巴、嫩周邊的基地，那就會導致伊朗介入，這樣就不可收拾了，這個就是中東大戰！可是以色列自己要想清楚，因為現在阿拉伯手上的武器，已經不是當年那個樣子，已經有蠻多先進的武器，以色列可能會面臨很大的壓力！