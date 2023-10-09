教育部上月初推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是已婚、育有2名子女的男性拜託媽媽代收公仔包裹，豈料媽媽竟將貨款挪來買育兒用品，挨轟「助攻少子化」。連熱愛ACG周邊的民進黨立委鄭運鵬也批評，教育部節外生枝、自找麻煩。教育部後下架該影片，沒想到被PTT網友挖出還沒刪乾淨的「前傳」，內有小孩衝康爸爸說要買遊戲機，爸爸大驚失色，老婆又臭臉質疑的情節，令鄉民們看了驚嘆「難怪會少子化！」

教育部推行「0-6歲國家一起養」政策，上個月釋出宣傳廣告片，內容為一名2寶爸帶妻兒返家探親，強調獲得國家補助，有錢訂購公仔請媽媽代收，媽媽先是質疑兒子都當爸了還玩那些「尪仔」，接著擅自決定把公仔錢拿去買「更有用的東西」，改買嬰幼兒的玩具和圖書。劇情台詞引發網友不滿，認為有歧視之意，逾4000名網友按倒讚，教育部一開始先是刪除留言，卻湧入更多網友留言砲轟，8日下午只好悄悄下架影片。

但除了原本影片已被備份流傳，PTT更有網友挖出教育部沒刪乾淨的「前傳」畫面，他說「被刪之後想查有沒有備份結果發現有前傳。」一看之下驚呼：「靠杯根本是一脈相承的歧視爸爸的興趣，跟塑造只有媽媽才是為家裡好的形象嘛！」

該網友截圖影片並解說：「爸爸說自己養家很辛苦」、「媽媽一定要補一句『我們養家很辛苦』然後臭臉」、「媽媽說省下來的錢可以拿去買教育基金」、「小孩衝康爸爸說要買遊戲機，爸爸大驚失色」、「老婆又臭臉質疑」。以及續集「對老公喜歡玩遊戲玩公仔有意見」、「小孩說我的機器人來了」、「爸爸說我也要玩」、「老婆馬上臭臉」、「沒有為老公的童心感到可愛而是不耐煩」，跟最新被刪除的廣告一脈相承。

該網友表示：塑造了一個還保持赤子之心的新手爸爸，被一個不知道愛不愛他的老婆剝奪興趣掌控一切。這個爸爸還不知道，未來甚至連媽媽都會背叛他的信任，把公仔的錢拿去買別的東西。活脫脫就是一個硬派寫實的台男悲歌，短短幾十秒的廣告能傳遞這麼多深度。

他直呼「少子化辦公室太強了...！」鄉民喊「笑死XD」、「說個笑話：台灣性別平等」、「怎麼加了你的註釋影片變得超有趣？」、「編劇應該會被列入永不合作名單」、「難怪少子化」、「原來是系列作」、「這廣告父權到爆XD」、「這個故事真的是台男悲劇」、「離婚吧，這男的沒上進心」、「可悲台男就是乖乖工作機器養家啦」、「結論就是不要結婚生小孩，不然就這下場」、「笑死這結婚真的是把自已人生整死！」

還有人說「間諜家家酒都比這適合當宣傳」、「真不愧是教育部，我沒看過這麼優質的」、「保險套廣告」、「難怪沒人要結婚」、「這紀錄片，拍的真好...QQ」、「能拍出這種東西的也只有民進黨了」、「這片就是另類山道猴子啊，嚇醒很多人」、「這老婆真的演得好好喔！」