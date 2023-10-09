2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日就表示，「柯文哲不可能當正的，因為國民黨不會理柯文哲，柯文哲一個人在那邊自嗨、自爽而已」，引發討論。

吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》中表示，「柯文哲不可能當正的，因為國民黨不會理柯文哲，柯文哲一個人在那邊自嗨、自爽而已」，吳子嘉接著更說，「大家都知道，國民黨的規模太大了，柯文哲只有當副的可能性，因為他沒有能力去操作國民黨，國民黨是一個以人的感情為組合的政黨，他們不像民進黨」。

吳子嘉更回憶，「當時柯文哲在選台北市市長的時候，有一個重要的原因，為什麼民進黨當初支持他？因為背後有一個人叫蔡英文，支持這個方案，蔡英文當時是黨主席，如果沒有蔡英文這個背景的話，根本沒有人理柯文哲，柯文哲也不會當選」。