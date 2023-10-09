2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。而近日就有一份最新的民調指出，對於目前約有65%的主流民意，期望在野整合是怎樣的整合？有69％的網友認為「就是要整合，不管你怎麼整合」，引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》8日對於「目前多數民調顯示，只要在野整合就很有機會贏下本次大選。你認為目前約65%的主流民意，期望的在野整合是怎樣的整合？」進行網路民調，截至8日晚間23時止，已有1萬人參與投票，有31％的網友認為「有條件的整合」、有69％的網友認為「就是要整合，不管你怎麼整合」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「有心想整合，就別先提出條件，先把共識與共同相通相容點整齊全了，再討論進一步的戰略戰術，最後再談論核心人員之事」、「整合啊，我很好奇到時國民黨或民眾黨，會跟親民黨一樣，把自己的政黨搞到消失被整併了，是百年老店的政黨消失還是年輕的政黨呢？」、「不整合賴就是躺著選，事實就是擺在眼前」。