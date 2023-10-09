新北市陳姓男子與女子歡歡（化名）在前年（110年）4月結婚，婚後歡歡產下一子，隔年（111年）3月雙方協議離婚，不料，離婚後陳男接到法院否認子女案件通知，這才驚覺兒子不是自己親生的。

歡歡更是在離婚不到半個月，就與另一名男子阿強（化名）結婚，陳男不滿在離婚之前，阿強明知歡歡已婚，2人竟然同居、發生性行為，還生下一名兒子，怒向歡歡及阿強提告，請求負連帶損害賠償200萬元。

法院審理，歡歡供稱從小與陳男就是鄰居，青少年時期就交往，期間還曾經懷孕，卻遭陳男強迫墮胎，身心承受莫大痛苦，之後更無奈於110年4月奉父母之命結婚。雙方婚前、婚後一直都爭執不斷，感情並不和睦，後來還開始分居。

歡歡說，後來因工作的關係搬到北部，為了節省高額租屋費用，就寄住在阿強家，分居期間，曾透過阿強與陳男多次聯繫，希望能雙方履行夫妻同居義務，均未陳男獲得正面回應，證明陳男已無維持婚姻意願。

歡歡主張，陳男知道我寄住在阿強，卻沒有表示異議，得知我懷孕時，理應知道小孩不是他的，雙方婚姻關係早已出現裂痕，且侵害他的情節並未達到重大的程度，因此不需要負損害賠償責任。

法官審酌，阿強明知歡歡為有配偶之人，在婚姻關係存續時期，竟同居並發生性行為，還未離婚前即生下一子，侵害配偶之身分權情節重大。日前判決，歡歡與阿強連帶賠償40萬元，可上訴。