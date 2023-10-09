華為日前在大陸四川推出全液冷超級充電樁，最大輸出功率600kW，號稱電動車充1秒鐘可跑1公里，匹配所有車型，為車主帶來充電如加油的體驗。比特斯拉超級充電站的250kW快了兩倍多。針對華為不斷突破的底氣，媒體人董智森8日在《張雅婷辣晚報》節目強調，中國曾被列強欺壓，民族主義促進團結，加上龐大的消費人口，市場能量遠超外界想像。就像大使劉德華所說的敢於非凡，一帶一路精神也是要自己去創造商機。

「為什麼華為有這麼多底氣？因為他有兩個很重要的東西！」董智森指出，第一個，中國大陸的民族主義非常強，因為過去中國被列強、帝國主義所欺負，在中國裡面有非常多的殖民地，掠奪了很多中國的東西。這個民族主義長久以來在心底，他們就會覺得說：我們就是要團結！

董智森強調，第二個底氣就是，他有非常多的消費人口，印度的人口比中國大陸多，可是要比消費人口的話，差太遠了！只要看這一波十一的假期，那是天文數字！就光看自己人創造的商機而已，所以可以看到他的消費力跟市場的能量，其實遠遠超過外界所想像。

董智森提到，美國商務部長雷蒙多本來去中國大陸想說，看在我們面子上多買一些美債吧？結果不但鎩羽而歸，而且華為在她到達的時候公布了，讓她看了覺得心裡很震驚，所以她才會說「令人極其不安」，不安是說：我們花了這麼多年，居然沒有把華為給踩死？而且他居然更壯大！

「就像他的大使劉德華所講的：我們不是天生非凡，我們是敢於非凡！」董智森表示，敢於非凡就是要自己去創造，不能再像過去，很多東西是靠美國，現在很多東西要靠自己，因為你有自己這麼大的市場。過去被美國壓得死死，現在中國大陸提出一帶一路，引出的其實是兩個中國人熟知的故事，一個是鄭和下西洋，一下下到非洲，不只東南亞，這是一帶的範圍。一路就是絲路，為什麼中東國家現在跟中國大陸這麼密切？

「因為他需要交通嘛！」董智森直言，他可能盛產很多東西，沒辦法銷出去，換他們需要的東西進來。所以帶跟路都是一個交通，讓貨暢其流能流通，很多國家都需要，包括肯亞，有很多野生動物，可以發展觀光，但旅遊就受限於交通。一起創造財富，其實是全世界每個國家期待的。