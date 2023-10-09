北市信義區中坡南路隨機砍人！今年（112年）7月29日晚間，柯姓男子（51歲）飲酒後，見2男1女路過，竟情緒失控、兇性大發，持菜刀對3人一陣亂砍，造成52歲劉男等3人受傷，警方獲報趕抵時熱心民眾已幫忙壓制，柯男被逮捕後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

據了解，柯男當晚7時許，雖然有喝酒但仍意識清楚，卻因為生活及經濟壓力導致心情不佳，返回租屋處拿了1把菜刀，隨後前往忠孝東路5段790巷與中坡南路路口，隨機發現1輛雙載機車，立刻朝騎士與乘客追砍。

警方到達時柯姓犯嫌已被熱心民眾制伏。（翻攝畫面）

柯男對方逃離後，繼續尋找下個目標，1名劉姓男機車騎士經過，柯男立即上前阻擋去路，劉男以為柯男只是為一般路人，便放慢車速欲禮讓通行，不料，柯男竟嗆聲「算你衰（台語）」等，隨即就揮菜刀砍了過去。

劉男因閃躲重心不穩導致人車倒地，柯男再朝躺在地上的劉男持續攻擊，導致劉男左頸、前胸、雙手及雙腳有多處刀傷，所幸劉男及時反抗並撥開菜刀，見義勇為的路人立即衝上前幫忙壓制，警方趕抵當場逮捕柯男並依法送辦。

法院審理，柯男行兇用菜刀總長約30公分，刀身長約18公分，刀柄長約12公分，金屬材質、前端尖銳。而頸部為人體器官動脈所在，持刀械朝人頸部砍殺，足以產生大量出血而致人於死。劉男全身多處刀傷，所受創傷非輕，顯見柯男下手力道非輕微，且所攻擊部位包含頸部。

法官審酌，柯男持菜刀揮砍行兇時，並沒有遲疑或是停頓，且對劉男說：「算你衰」等，砍了劉男頸部後仍未停手。雙方素不相識也沒有仇恨，雖無殺人之直接故意，但持刀械攻擊頸部，有傷及動脈，造成血管破裂大量失血，而導致死亡之可能。

法官認，柯男已是具有正常智識的成年人，可預見持菜刀朝人頸部攻擊，被砍中的人可能死亡，足認柯男主觀上對劉男具有殺人之不確定故意。日前依犯殺人未遂罪，判處柯男有期徒刑6年。可上訴。

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