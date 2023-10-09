隨著潛艦國造錄音檔愈來愈多內容被爆出，前海軍顧問郭璽在受訪時竟語無倫次起來，不但說「那個東西其實是我掰的」，還扯說覺得自己很聰明，不是為了當立委才來蹭，還稱喜歡過自己的日子、包餃子，並希望讓大家知道台灣有好吃的餃子。媒體人謝寒冰8日在《新聞大白話》節目指出，郭璽就是學鏡電視案裴偉放大絕招胡說八道，但關係到幾千億的國造潛艦，裝備是否合法，技術是否剽竊，召集人黃曙光要出來解釋。

謝寒冰提到，他為什麼自己講自己是爛人、是什麼東西？理由很簡單，就是希望讓你知道，他就是一個胡說八道的人！我現在胡說八道，所以我當初錄音帶也是胡說八道！這樣你就拿我沒轍了，這叫裴偉的大絕招，就是我都瞎掰的，你奈我何？我喜歡吹牛嘛，你咬我啊！就這樣而已。

「但這是他的策略，難道我們要被他牽著鼻子走嗎？」謝寒冰表示，我們還是要去考慮到，到底發生什麼事情？其實重點是在於，我們的潛艦會不會因為這樣就完蛋了？會不會就造不出來了？幾千億耶！開什麼玩笑？到最後竹籃打水一場空，什麼都沒有？那還得了？黃曙光要出來解釋，到底發生什麼事。郭璽其實不重要，因為他現在連海軍顧問也不是了，所以他只是一個麻將最大黨的立委參選人，那就讓他去參選好了。

謝寒冰強調，重點是我們現在擔心，真的會影響到我們的潛艦案，還有現在公布的潛艦，我們到底做到什麼程度？我們這些裝備到底是不是合法取得的？還是亂七八糟搞來的？還是剽竊人家的技術？這個問題很大，如果真的是剽竊來的技術，到時候會不會來個十四國聯軍，向台灣興師問罪？那我們台灣要怎麼辦？所以這個問題非常嚴重。