潛艦國造案外案持續延燒，前海軍顧問郭璽為潛艦國造召集人黃曙光任職海軍司令時聘為顧問，但國防部長邱國正則稱，郭璽做了一些「太過分的事」，才被停職。媒體人謝寒冰8日在《新聞大白話》節目指出，知情內幕的前艦長黃征輝曾提到，最低層級是國防部長才能夠參加的會議，郭璽竟然可以去，誰准許的？是不是比黃曙光層級更高的人？是否是總統蔡英文？整個潛艦國造完全繞過國防部，實際負責人難道是蔡英文？

「而且很奇怪的就是，你看邱國正在幾次回答問題的時候，感覺上好像這潛艦整個跟他一點關係都沒有？」謝寒冰指出，就是好像完全繞過國防部，都跟他沒關係？那請問一下，實際負責人除了黃曙光還有誰？（郭正亮質疑：國防部怎麼可能沒有對口？）這非常奇怪，難道是蔡英文自己主導的嗎？（張斯綱：我覺得極有可能！）大家還記不記得蔡英文公布一張照片，她蹲在官邸的地板上，直接就簽署命令了！

「這老闆搞不好不是國防部，搞不好是蔡英文？」謝寒冰質疑，這整件案子，到底應該負責的是誰？誰了解所有來龍去脈？誰能夠跟我們解釋清楚，是不是連黃曙光的層級都不夠？因為黃征輝曾經講，當初開那個會的時候，「最低層級」是國防部長才能夠參加，結果郭璽竟然可以去？

謝寒冰直言，那是誰讓他去的？邱國正顯然一問三不知，他說這些事情我都不知道，那是誰准許郭璽，到這麼機密的會議，他還可以去參加？是不是比黃曙光層級更高的人？是誰？是參謀總長嗎？還是蔡英文？這要清楚地表明，才能夠解開整個事情到底是什麼。