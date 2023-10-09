巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日從海陸空三路，對以色列首都特拉維夫等多個城市發動突襲，造成數百人傷亡；以方隨即發動「鐵劍行動」，派出戰機轟炸哈馬斯掌管的加薩走廊。以色列總理納坦雅胡表示，將為「最黑暗的一天」復仇到底。前立委郭正亮指出，納坦雅胡說要趕走、消滅哈瑪斯，會不會重新回到加薩？若哈瑪斯引入黎巴嫩真主黨，以色列又去攻擊，敘利亞、伊朗恐會介入，混戰規模將無法預測。

「這個廣義的計畫就是亞伯拉罕協議！」郭正亮8日在《國際直球對決》節目提到，沙烏地阿拉伯有說，這個不是只有他們要正常化，同時也會幫巴勒斯坦要約旦河西岸，還有東耶路撒冷作為首都。可是這個條件一直都沒有被強化，所以巴勒斯坦人當然會害怕。坦白說一直強化這個條件的，反而是中國大陸。事實上支持兩國方案的很多，美國表面上支持，俄羅斯也是，可是重點是巴勒斯坦的領土是什麼？這個有很大的差別。

郭正亮表示，因為對中國大陸來講，就要回到1967年的領土範圍，也就是以色列那個屯墾區都是不合法的，全部都要退出。而且耶路撒冷不能當作首都，你要跟巴勒斯坦能共享。這個大概是中國大陸跟俄羅斯的共同立場，沙烏地阿拉伯可能也是這樣的立場，可是他沒有一直重申，「他感覺就是向以色列...因為你要換取美國給你的核能嘛，甚至逐漸地導向核武！」那以色列感覺是默許。

「所以在中東許多國家的認知裡，沙烏地阿拉伯是要去跟以色列做一個大和解，跟正常化，以便換取美國的保護網！」郭正亮指出，對於巴勒斯坦在整個阿拉伯半島的權益，給人家感覺好像不是主要目標，會有這種感覺。中國大陸跟俄羅斯，反而是在幫巴勒斯坦人講話。

「現在就變成，因為這個對以色列是一個極大的屈辱，怎麼說呢？」郭正亮直言，因為1973年那個六日戰爭，去打以色列的是埃及，那是多大的國家！結果現在打你的是哈瑪斯，這完全不成比例。那現在納坦雅胡當然講話講得很硬，不只宣戰，他說他要把哈瑪斯趕走、要消滅！所以現在要往下看的就是，因為他離開加薩已經很久了，他會不會重新回來、回到加薩？因為2007他已經離開了，「我講的是...表面上說他離開了！」

郭正亮強調，後來屯墾區又有部分回來，有一些關卡的設置。「我的意思就是，他現在會不會進場？然後說他要把哈瑪斯趕走？」那這個就很嚴重了，這會有連動效應。哈瑪斯一旦被全面攻擊，他肯定就會引入黎巴嫩的真主黨，那以色列會不會因為這樣，又去攻黎巴嫩？那你去打黎巴嫩，敘利亞怎麼可能裝沒看到？伊朗怎麼可能不介入？「所以現在無法預測，將來會發展成怎麼樣混戰的規模！」