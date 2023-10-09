白宮今天指出，美國總統拜登已經下令對以色列提供「額外支持」。巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團昨天突襲以色列後，雙方爆發數十年以來最嚴重衝突。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登今天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

法新社報導，白宮在聲明中表示：「（以色列）面對哈瑪斯集團（Hamas）這場史無前例恐怖襲擊，總統指示對以色列提供額外支持。」不過白宮沒有提供相關細節。

美國高階官員昨天表示，兩國高層官員正就對以色列提供軍事援助進行討論。

白宮表示，拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天一早聽取國安官員就以色列情勢進行簡報，並將繼續聽取更新內容。聲明指出，白宮官員將與以色列及「區域各國的對口官員」保持聯繫。

美國是以色列緊密盟友及主要軍火供應國，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早預告，華府可能今天宣布對以色列新的軍事支持計畫。

布林肯告訴CNN：「我們正就以色列所提具體的額外要求進行研議。我認為你們很可能今天稍晚會得知更多有關這個議題的內容。」

「總統拜登指示，要確定我們將提供以色列此刻因應哈瑪斯攻擊所需的一切。」

哈瑪斯昨天突襲後，以色列隨即空襲哈瑪斯據點。以色列政府今天表示，以方死亡人數已逾600人，有超過100人被劫為人質，另有逾2000人受傷；加薩走廊（Gaza Strip）衛生部門表示，加薩有至少370喪生，2200人受傷。

布林肯表示：「我們接獲數名美國人遇害的報告，我們正在加班就此進行查核。與此同時，也有美國人失蹤的報告。同樣的，我們正設法針對這些報告進行查核。」

布林肯告訴美國廣播公司（ABC），這是「在以色列城鎮、在他們家裡槍殺公民的大規模恐怖襲擊。猶如我們所見，如此血淋淋地，簡直是拖著人越過加薩邊境」。

「因此，你可以想像這在以色列各地造成的衝擊。舉世應該反抗所見之事。」（譯者：何宏儒）1121009