巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日發動大規模突襲，襲擊以色列的城鎮和村莊，造成至少200多名以色列人死亡、1400多人受傷。許多民眾不斷致電到廣播電台等媒體，試圖尋找親人。有民眾驚恐地說，「我真的從來沒有這麼害怕過。」

根據timesofisrael報導，當地時間7日是猶太人的安息日，許多人都會在這天和家人聚在一起，而哈瑪斯在這天發射數千枚火箭彈，接著越過邊境襲擊以色列村莊，造成至少200多名以色列人死亡、1400多人受傷，不過傷亡尚未完全統計。

許多民眾不斷致電到廣播電台等媒體，試圖尋找親人。（圖／達志／路透社）

許多民眾不斷致電到廣播電台等媒體，試圖尋找親人。根據BBC報導，受困在家的哈奇姆（Ayelet Hachim）恐懼地說，「恐怖分子正試圖闖入我的房子，我聽到他們的聲音，他們在敲門，我和我的兩個小孩在一起。」另一名民眾則說，「我們被告知要鎖門，不要離開安全室，我們甚至沒有打開冷氣，因為擔心這會表明房子有人。」

也有人嘆，胃在翻攪，儘管安全室的牆壁很厚，仍聽到很多槍聲，想去洗手間也不敢，「我真的從來沒有這麼害怕過。」據了解，以色列明文規定，所有家庭都必須有防空洞，公共場所也有防空洞。

在此之前，哈瑪斯和以色列之間的最後一次戰爭是在2021年，持續了11天，至少在哈瑪斯方面陣亡250人，以色列方面陣亡13人。

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