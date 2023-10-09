鋒面通過4地豪雨狂炸。(圖/氣象署)

鋒面通過4地豪雨狂炸。(圖/氣象署)

中央氣象署針對4縣市發布豪大雨特報，因鋒面通過及東北季風增強，易有短延時強降雨，今（9）日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市、新北市山區有局部大雨發生的機率。

豪雨地區：宜蘭縣。

大雨地區：基隆市、新北市、台北市。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱布拉萬今晚將增強為中颱，並將持續增強至中颱上限，挑戰強烈颱風門檻，在關島東南方海面，向西北轉北北西再轉北北東，周五在日本南方海面轉東北、加速遠離，日本亦不受影響。至於輕颱小犬在香港南方海面，向西緩慢移動，未來轉西南西略為加速，向海南島前進，持續減弱。

今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率仍高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長，雨勢上要留意基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，午後須注意有局部短暫雷陣雨。

各地夜晚清晨低溫約24到26度，白天高溫，桃園以北及東北部溫度稍降，約26到28度，其他地區29至32度左右的高溫，感受上為舒適至悶熱。