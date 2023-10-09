蘇打綠吉他手劉家凱近期單飛出輯，化名為「K6」推出作品《太棒了！我一無是處的人生》，還將以個人之姿站上舞台，行程滿檔的他中秋連假時不忘好好放鬆，時報周刊CTWANT接獲讀者提供，在中秋節當天在便利商店巧遇劉家凱，買東買西似乎是在為了中秋聚餐做準備。

上月29日中秋節晚上，劉家凱身穿簡單白色T-Shirt搭配牛仔褲，獨自在便利商店購物，並順便取了貨，只見他買了不少東西，並將商品放進自己的袋子裡，相當環保，買完之後他離開便利商店，又走進了一間泰式料理店，看來是與親友相約聚餐。

劉家凱買了不少東西，似乎是在為聚餐做準備。（圖／讀者提供）

劉家凱在新的音樂作品中剖析自我，其中一首歌曲〈跟自己對話〉靈感來源為他與老婆分別在台北與巴黎，久違的遠距離讓他們相當思念彼此，他寫下這首歌後立刻給老婆聽，老婆聽了之後忍不住落淚，劉家凱也花了一個多月的時間適應一個人的生活。

除了新歌，劉家凱也大秀健壯身材，他在〈一無是處的人生〉MV中化身拳擊手，打著赤膊現身，他還為此在兩個月內密集接受拳擊訓練，並看拳擊電影觀摩，甚至在拳擊課時被打到倒地想吐，但他還是堅持站了起來，非常敬業。

劉家凱單飛出輯，化身拳擊手秀身材。（圖／翻攝自劉家凱臉書）

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