61歲蔡康永日前出席好友李心潔「不止於靜」畫展開幕活動，在經紀人陪同之下，兩人一起搭乘多元計程車到台北市內湖區力挺相隔12年後、才舉辦第二次畫展的李⼼潔，當天除了蔡康永之外，黃韻玲、陶晶瑩，林依晨、陳建騏以及于子育也都親至現場，可見李心潔在演藝圈中的好人緣。

蔡康永與經紀人一同進入會場。（圖／本刊攝影組）

9月15日下午2點50分，蔡康永當日穿著短褲，到場後便和「零負評女神」林依晨在李心潔導覽下，仔細欣賞這次的畫展。蔡康永在展區待了約40多分鐘，之後則和一位30分鐘前就開著賓利車到場的男子離開現場，下午3點34分，蔡康永搭上賓利男的車一起離開。

蔡康永在展場待了40分鐘後，搭著男友人駕駛的賓利車離開。（圖／本刊攝影組）

相較於9月15日下午優雅閑靜的欣賞好友畫展，9月10日當晚蔡康永卻因一旁藍心湄在王力宏演唱會受訪時說出：「不要再胡說八道了，你（王力宏）就好好地唱歌。」等言論時，他先是驚訝張嘴，之後又忍不住笑，然後又連忙用手遮住嘴巴，額頭還嚇到冒汗，表情相當豐富。

相較於欣賞畫展的優雅，9月10日蔡康永（中）在小巨蛋卻因身旁藍心湄的連珠炮，貢獻出不少表情包。（圖／本刊攝影組）

事後蔡康永也解釋自己當下確實被藍心湄嚇到，表示自己的態度是不會褒貶別人，除非對方「傷害了不該傷害的人」。

李心潔在社群分享與蔡康永的合影。（圖／取自李心潔臉書）

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