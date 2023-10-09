巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」日前對以色列發射逾5000枚火箭突襲，至少造成約250人死亡；以色列則派出戰機轟炸加薩走廊，進行報復式攻擊。前立委郭正亮表示，大家擔心兩件事，其中一件事就是，以色列會不會去打黎巴嫩，這個事情更大。

郭正亮8日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，以色列總理納坦雅胡認為，可能會變成長期的戰爭，呼籲以色列老百姓要有心理準備。以色列情報機構「摩薩德」完全沒有情報，實在跌破所有人的眼鏡，以色列只注意到哈瑪斯聚集的軍事基地。

郭正亮接著指出，BBC說以色列軍情系統出了嚴重問題，因此，以色列可能會在這種緊張的情況下，空軍就立刻出擊，去炸掉黎巴嫩周邊，還有把加薩走廊所有的軍事基地，輪炸一番，然後說進入防守狀態，但很難這樣繼續維持。因為以色列已經撤出了加薩走廊，現在是哈瑪斯控制，就放著哈瑪斯在它的國土旁邊，這實在是難以想像。

郭正亮點出，大家擔心兩件事：第一個就是以色列會不會恢復佔領加薩走廊，為了保險，就決定要把哈瑪斯趕走，這個爭議蠻大的；第二個是黎巴嫩真主黨背後是伊朗，以色列會不會去打黎巴嫩真主黨，所以必須去打黎巴嫩，這個事情更大，這些都是什葉派民兵，恐怕會跟伊朗槓上，所以在軍事上，大家會擔心這兩個不確定性。