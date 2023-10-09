巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，根據以色列國防軍最新數據，哈馬斯攻擊造成以色列死亡人數已超過700人。如今更驚傳，以色列救援機構指出，週六哈馬斯襲擊後，以色列一處音樂節現場發現至少260 具屍體。

以色列緊急救援機構Zaka指出，所屬護理人員從一場音樂節活動現場搬出約260具遺體。巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團好戰分子昨天對參加音樂節的數千名民眾展開攻擊。美聯社報導，預計死亡總人數將不只於此。

Music Festival attendees run for their lives in Israel.



All because Joe Biden provided funds to the Iranian/Hamas terror network.



I wonder- will Taylor Swift speak up about this?



pic.twitter.com/hsaHnilOTy — Joseph Pino (@JosephPino_) October 7, 2023

Videos show a woman being kidnapped by people who appear to be militants on Saturday during a wave of ground incursions into Israel from Gaza. The footage from a music festival has been verified by The New York Times. https://t.co/loUaUEwfO7 pic.twitter.com/wL0dePMFlI — The New York Times (@nytimes) October 8, 2023

根據上傳社群媒體的影片可以看到，槍聲大作後，參加音樂節的大批民眾驚慌狂奔逃命。CNN報導，根據參與音樂節民眾的描述，哈馬斯槍手向逃命的參與者開槍，有人被劫持為人質。還有影片拍到疑似參加音樂節的女子，遭恐怖分子押上車，從以色列綁架到加薩扣為人質。

Everyone take a moment of silence for the attendee's of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people and likely kidnapped more. These people had nothing to do with war and we're brutally gunned down for no reason at all. https://t.co/F8ZFEA69DD — DropNation.sol 💧 (@dropnationsol) October 8, 2023

另一方面，武裝團體巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領導人納克哈拉今天表示，自巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團襲擊以色列以來，這個激進派系在加薩走廊綁架了逾30名以色列人為俘虜。他並表示，「除非我們所有囚犯獲釋」，否則不會將這些俘虜遣返。