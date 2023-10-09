Kevin Durant iso, can't guard him, and-one. pic.twitter.com/kygZJIAFVQ — Trevor Booth (@TrevorMBooth) October 8, 2023

太陽隊新一代「三巨頭」首次在熱身賽聯手出擊，畢爾（Bradley Beal）、布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）首節率隊狂轟46分，20次出手命中17球之譜，打得活塞人仰馬翻。有球迷在Ｘ平台興奮大喊：「太陽總冠軍啦！」結果高興太早了，活塞第四節38分大反攻，把太陽逼進延長賽，最終太陽130比126險勝。

生涯都效力巫師的畢爾，上季場均23.2分，他多年來都是得分後衛，現在他必須與布克並肩作戰，因此轉為控球後衛。布克照常輕鬆得分，杜蘭特展示他一對一的無敵單打，3人都上場不到15分鐘，得分全達到雙位數。杜蘭特投7中4拿14分，畢爾投5中3拿15分，布克投9中5拿16分。

活塞總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）以前是太陽總教練，趁著三巨頭下半場休息，活塞急起直追。太陽最多領先達到26分，但是被活塞在正規賽結束前扳平，包括前鋒湯普生（Ausar Thompson）在讀秒階段追平的三分彈。活塞中鋒巴格利（Marvin Bagley III）替補上陣，投14中10砍下全場最高的25分。