日本今天對東部的伊豆和小笠原群島地區發布海嘯特報。

路透社引述日本放送協會（NHK）報導指出，海嘯據信已抵達上述島嶼地區。

日本氣象廳指出，這項特報是凌晨5時25分鳥島附近發生規模不詳的地震後所發出。而根據NHK報導，海嘯預計高度為1公尺。