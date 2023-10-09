日本震後 對伊豆小笠原群島地區發布海嘯特報 10:102023/10/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路透社引述日本放送協會（NHK）報導指出，海嘯據信已抵達上述島嶼地區。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本今天對東部的伊豆和小笠原群島地區發布海嘯特報。 路透社引述日本放送協會（NHK）報導指出，海嘯據信已抵達上述島嶼地區。 日本氣象廳指出，這項特報是凌晨5時25分鳥島附近發生規模不詳的地震後所發出。而根據NHK報導，海嘯預計高度為1公尺。 透過澳洲在印太地區抗衡中國 英投鉅資推動AUKUS核潛艇計畫 日本近海6.6強震 當局發布海嘯警報 高通膨與旅費變貴 令報復性旅遊近尾聲 #海嘯 #地區 #特報 #伊豆 #小笠原群島 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞馬遜地區罕見乾旱 一周死亡愈百淡水豚 15:482023/10/01 國際 「小犬」將登陸 13縣市豪雨特報 4地大豪雨等級 粉專：最強眼牆將掃恆春 05:302023/10/05 生活 因應小犬颱風來襲 票交所：停班地區退票從寬處理 18:442023/10/04 財經 鋒面通過4地豪雨狂炸 吳德榮：布拉萬今晚轉中颱 挑戰強颱 06:202023/10/09 生活 雨彈襲擊蘇格蘭 24小時降一個月雨量 16:382023/10/08 國際 小犬「消風」遠離 陸警解除！驚人對比照曝 六地豪雨特報 04:532023/10/06 生活 國家警報響！午後雷雨轟2縣市 屏東豪雨警戒 16:132023/10/01 生活 俄國嬤腦部3公分針「藏了80年」 意外揭開驚悚命案 14:362023/10/05 國際 「小犬」勾勾纏！外圍環流持續影響 全台10縣市大雨特報 20:042023/10/06 生活 小犬吹起鹽塵 彰化累計4萬7680戶停電 台電動員人力漏夜搶修 12:362023/10/06 生活 影》UN特派團抵納卡區30年首見 12萬居民幾乎悉數逃離 06:122023/10/02 國際 東北季風到！2地區陰雨一整周 布拉萬颱風動向曝光 21:022023/10/07 生活 原油暴跌 美汽油價格將降至每加侖3美元 15:572023/10/06 財經 小犬走了！對流雲系續炸 14縣市發豪、大雨特報 14:452023/10/06 生活 小犬朝台步步進逼！陳揆：各級政府務必上緊發條 21:152023/10/02 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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