巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日起，對以色列發射逾5000枚火箭突襲，以色列則派出大量戰機轟炸加薩走廊。前海軍艦長黃征輝表示，哈瑪斯攻擊以色列，一個弱國竟敢出重手打強國；那是因為以色列在16年前退出加薩走廊後，出現了5個危機。

黃征輝8日在政論節目《新聞大白話》中表示，他看到這個新聞，比最近看到潛艦國造案還要驚訝，因為潛艦案那些新聞都是過去都有的，但是8日發生的這個戰爭，是他這輩子沒見過的。 一個弱國竟敢打強國，而且一出手就這麼重。

黃征輝認為，以色列的各種報復能力，是非常強的。假如他是哈瑪斯，宣示要打以色列，意思一下就好，但哈瑪斯幾乎全面在打，哈瑪斯知不知道以色列到底有多強，哈瑪斯幾乎在找死，看看以色列的背後是誰？主持人回，「美國」。

黃征輝更指出，曾任以色列大使、國防部副部長的張良任就分析說，以色列在16年前退出加薩走廊，哈瑪斯取得加薩走廊選舉的獲勝，但是出現5個危機：第一個就是年輕人非常好戰，為了安撫這些年輕人，哈瑪斯也要選票；第二個就是以色列前陣子進行司法改革，造成以色列內部很大的紛亂，他們認為這是一個機會。

黃征輝接著點出，第三個是以色列極右派內閣去年12月上任，因為太極右，做了一些涉及污辱耶路撒冷、清真寺的事，引起他們憤怒；第四個是以色列與阿拉伯在美國主導下，試圖建交，他們覺得阿拉伯背叛，就先把以色列打一頓來阻止，破壞他們的建交；第五個是巴勒斯坦總統現在87歲，已經當了18年，毫無建樹，所以想要靠這一次起而代之，由他們來接巴勒斯坦總統。

黃征輝指出，加薩走廊人口是台北的0.9倍，面積是1.3倍，是高密度的地區，若以色列全面報復會很慘。