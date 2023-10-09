金曲歌后詹雅雯2年前宣布罹患帕金森氏症且左腦萎縮後，鮮少在公開場合露面。日前她突然自爆半個月前「眼睛看不到」，更在昨（8日）坦承已經停藥不繼續治療，打算採取「斷食善終法」以快樂方式延續生命。但有醫師揭示擅自停藥的最壞結果。

詹雅雯昨天驚喜出席觀賞徐懷鈺演唱會，還大方接受採訪，卻透露對帕金森氏症治療處於「有點放棄」狀態，因為藥物嚴重的副作用讓她斷片、嘔吐、暴瘦與吃不下，且開始規劃不用藥物，讓自己很舒適生活、不再醫治的斷食善終法。

但她也坦承，停藥後症狀相對惡化，「眼睛突然看不到，慢慢地看不到，一剎那畫面抖動，不能聚焦」，檢查後被告知是名為「眼顫」的典型帕金森氏症狀，且雖然醫師一直建議不能不治療，但她還是堅持不以藥物延長生命，要快樂活在當下。

對此，台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧表示，目前治療帕金森氏症的藥物以多巴胺相關作用藥物為主，可能副作用為頭暈、噁心、想吐，但病人與醫師溝通，減少用量後通常就能改善，「停藥是比較極端做法」。

王培寧指出，患者擅自停藥易導致動作困難、無法走路，嚴重時無法自行翻身，接著出現腦退化、認知功能影響，另視覺等五感退化雖可能出現但不常見。呼籲患者規律用藥並搭配輔助運動，能有效控制病情。