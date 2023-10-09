女星黃小柔以「4 In Love」女子團體出道，解散後轉往主持、戲劇發展，2014年嫁給大12歲老公王睿，兩人結婚10年，育有2子1女，一家五口幸福生活令外界稱羨；不過日前她卻突然在臉書自爆與老公大吵，甚至分房睡。

黃小柔在臉書發文透露，前陣子與老公因為小事大吵一架，甚至吵到分房睡，而吵架原因不外乎是因為孩子的教養，而兩人溝通態度造成彼此不舒服等諸如此類的事，她坦言，自己是很害怕起衝突的人，基本上能避就避「但當我硬起來的時候，也就是準備迎戰的時候，好久沒有這麼臉紅脖子粗的在家庭問題上，還有那種八點檔的劇碼，哭花了雙眼、向天嘶吼的畫面」。

所幸兩人婚姻已經歷過大大小小的事情，最後都願意各退一步「無需歹戲拖棚演太久，有吵到重點就好，知道彼此的毛，下次再遇到盡量繞道而行」而這似乎也在提醒彼此不要白目踩對方地雷「踩個兩次還學不會，那就要好好反省一下，到底是什麼阻礙了和平舒服的共處環境」或是有需要找一天，坐下來好好聊聊。

最後，黃小柔直言「沒有什麼事情比來一桌美食，不能解決的問題」也感謝另一半的陪伴與奉獻，並坦言經營一段婚姻不容易，彼此要有共識，夫妻沒有隔夜仇「溝通好、協調後，用力提起，溫柔放下」也呼籲，若無良好感情基底或之前存夠多的幸福，一不小心很可能真的擦槍走火「沒事還是不要吵架，有夠傷...」。