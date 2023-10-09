一名男大生抱怨，多數的公共廁所使用的垃圾桶，蓋子皆是搖蓋設計，丟棄衛生紙時恐接觸到他人的排泄物，他認為最好的辦法就是改用腳踩掀蓋式垃圾桶或不要蓋蓋子，氣得罵「這種垃圾桶到底是哪個天才發明的？」貼文吸引一票網友認同。

原PO前天（7日）於論壇《Dcard》指出，在公共廁所如廁，最怕看到垃圾桶是搖蓋式垃圾桶，若用手把蓋子掀開，恐觸摸到他人的排洩物；如果用衛生紙壓蓋子，也會使蓋子變髒，「每次怕手碰到垃圾桶，都要把衛生紙小心翼翼的塞進去」。

原PO說，搖蓋垃圾桶另一個缺點就是當太滿時，蓋子易卡住，增加使用者的不便，呼籲最好使用腳踩掀蓋式垃圾桶或不要蓋蓋子，以提高使用便利性，他說「每次在外面上廁所看到這種垃圾桶，就很不開心，到底是哪個天才發明的？」

網友一致認同他的看法，認為公共衛生設施需考慮使用者需求，才能確保廁所的衛生和環境整潔，「真的，有時候垃圾已經很滿了，小心翼翼的把垃圾塞進去後，結果蓋子晃動導致另一邊的垃圾掉出來」、「這種丟小東西的時候根本不知道該怎麼辦，直接用手壓感覺超噁心」、「超怕這種垃圾桶」、「我覺得這種蓋子的超級噁心」。