網紅「貓的戀愛史」擁有精緻五官與火辣身材，經常在論壇Dcard、PTT發表性感美照，引發不少關注，不過她的真實性別一直是網友討論的話題，甚至被網友冠以「小妹哥」稱號。「貓的戀愛史」最近發文解釋，過去因為生病所以假裝是男的，澄清自己是女生，卻被網友曬出證據打臉了。

「貓的戀愛史」經常在社群平台上曬出辣照受到不少粉絲喜愛，但有網友發現她的帳號早期曾詢問過兵役問題，更曾經自承前男友喜歡被他肛，疑似實為男性，不過昨日她在Dcard發文聲稱，很抱歉過去不懂事加上心理變態，所以假裝成是男的，但其實一直以來她都是女的，可能會讓很多人對她失望，只是說隨著自己年紀越來越大和身體也發生一些病因，加上一堆人懷疑性別，她也懶得再一直藏一直隱瞞，乾脆二話不說攤牌，「我不是偽娘也不是男的，就是個女人、女孩子，也曾經生過一個小寶寶，不過我心裡住了一個大叔就是」。

不過網友對著說法並不買單，紛紛留言表示：「好了啦，我知道下次又變男的了，哥」、「以前的臉這麼MAN，人設不要這樣變來變去啦哥」、「明明就男的，還P懷孕照= =，現在突然想改當女的？這樣可以比較紅嗎？」

還有網友直接貼出她過去遭備份的男性外表照片，其他人驚呼：「哇靠這三小= = 要不要這麼精彩，哈哈哈」、「最高境界！連自己都騙」、「裝睡的人叫不醒」、「沃草～現在性別可以自己決定嗎，變來變去的，你海馬喔」。