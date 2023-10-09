宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌對外打著「縣長林姿妙親信」名號，宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，向外誆騙借貸逾億元；許男昨（8日）下午經檢察官複訊後，認許涉犯貪汙治罪條例及詐欺取財罪嫌，向法院聲請羈押禁見。縣長林姿妙表示，發生這種事情，「我很痛心」，請所有同仁潔身自愛，否則嚴厲處理。

據了解，許男為躲避債主於9月28日後就失聯跑路，7日在台北車站遭檢警逮回釐清案情。今下午移送宜蘭地檢署偵辦。

檢方複訊後，昨天晚間9時許，檢方以許男涉犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」以及刑法「詐欺取財」最，認為其犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有串證、逃亡及滅證之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

針對縣府許姓前員工涉及不法案件，林姿妙以文字公開表示，「發生這種事情，我很痛心，請所有同仁潔身自愛，否則嚴厲處理；如果牽扯利益，也請民眾務必特別小心，盡力查證；希望檢調能一併對涉及賭博、重利的地下錢莊嚴懲，避免地下金融惡性循環。」