巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）日前突對以色列發動大規模陸、空襲擊，造成大量死傷，以國政府宣布，國家進入戰爭狀態，並對哈瑪斯宣戰，有外媒更稱，以軍將進攻哈瑪斯根據地「加薩走廊」。對此，退役少將栗正傑研判，由於民族、宗教仇恨，若是進攻恐會有慘烈的城鎮戰要打，加上哈瑪斯可能因此得到外援，所以，以色列絕不敢進軍加薩走廊。

哈瑪斯7日突對以色列發射5000多枚火箭，並突破以軍防線攻進以國本土，擄走了不少軍民，後以軍宣布進行「鐵劍行動」（Operation Swords of Iron），對加薩走廊發動空襲，《紐約時報》更研判，以軍可能會重新占領當地。

栗正傑昨（8）日在政論節目《新聞大白話》表示，巴勒斯坦共有兩塊領土，一塊是由溫和派組織「法塔赫」（Fatah）控制的「約旦河西岸」，另一塊則是由哈瑪斯控制的加薩走廊。他指出，加薩走廊的面積很小，人口200多萬人，當地人的生活十分貧困，且醫療資源匱乏，此外，以色列還實施了封鎖，用高牆把當地圍起來。

栗正傑接著說，由於前述艱困情況，再加上猶太教和伊斯蘭教的嚴重對立，加薩走廊居民對以色列懷有相當大的仇恨，「他們作戰時不叫不怕死，而是根本不知道死的感覺」，一旦以軍攻進加薩走廊，勢必會有一場慘烈的城鎮戰要打，且伊朗和鄰國黎巴嫩的武裝組織「真主黨」，也會支援哈瑪斯，因此他認為，以軍絕不敢進攻當地。